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18. 01. 2020

Украина жалуется на РФ из-за ее действий в море

В Международною морскую организацию Украина и Грузия направили совместную жалобу из-за противоправных действий России в Азовском и Черном морях. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании в субботу, 18 января.

Действия РФ препятствуют поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Общий документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США", - сказано в сообщении.

Напомним, что Украина договаривается о поясе безопасности у Черного моря. Пояс безопасности необходим из-за ухудшения агрессивных действий России в регионе, заявили в Минобороны. Поэтому Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы обезопасить регион.

Также сообщалось, что НАТО увеличило присутствие в Черном море. Только в течение текущего года Альянс провел пять крупных учений в регионе Черного моря, сказал Йенс Столтенберг.

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Источник: korrespondent.net
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