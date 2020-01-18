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18. 01. 2020

В Мексике полиция нашла грузовик с 10 телами

Полиция обнаружила грузовик с обгоревшими телами как минимум 10 человек в районе Чилапа-де-Альварес в штате Герреро на юго-западе Мексики. Об этом сообщает телеканал Televisa в субботу, 18 января.

Как выяснилось, жертвами злоумышленников стали представители коренного населения страны, которые входили в состав местного музыкального коллектива Сенсасьон.

Полиция предварительно установила, что музыканты попали в засаду, возвращаясь из населенного пункта Тлайельпан после выступления. Сведений о возможных мотивах убийц обнародовано не было.

Напомним, что ранее в Мексике нашли массовое захоронение, откуда извлекли 18 тел. Пока не сообщается, когда было сделано захоронение, но известно, что оно было обнаружено в рамках расследования о похищениях людей наркокартелями. Удалось установить личности четырех погибших.

Также сообщалось, что в Мексике погибли 14 человек при перестрелке полиции и наркокартеля. Члены наркокартеля прибыли в городок на семи фургонах, а затем открыли стрельбу по зданию местной администрации.

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Источник: korrespondent.net
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