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18. 01. 2020

Взрыв в жилом доме прогремел во Франции

Во Франции в департаменте Верхняя Вьенна в центре города Лимож произошел сильный взрыв в жилом доме. Об этом сообщает новостной телеканал BFMTV в субботу, 18 января.

В результате взрыва пострадали два человека. Здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома. Предполагается, что произошел взрыв газа.

Пострадавшие доставлены в больницу, по мнению врачей, угрозы их жизни нет. Вокруг квартала создана зона безопасности.

Enorme déflagration puis incendie à #Limoges. ça a tremblé jusqu'à la place Marceau. La maison a littéralement disparu. Espérons que les habitants étaient ailleurs. pic.twitter.com/ymkw0XbfFT

— Nizar (@nizar_oo) January 18, 2020

Напомним, что ранее в Мелитополе взорвался частный дом, есть пострадавший. Предварительной причиной назван взрыв газового конвектора из-за нарушений правил эксплуатации.

Также сообщалось, что в Болгарии при взрыве в доме пострадали 19 человек. Владельцем квартиры является 67-летний мужчина, который ранее служил в МВД. По неофициальным данным, дома он хранил взрывчатку.

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Источник: korrespondent.net
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