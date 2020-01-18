Помощь ЕС Турции урезана на три четверти

Евросоюз сократил финансовую помощь Турции на три четверти. Об этом сообщает DW в субботу, 18 января.

Так называемая предвступительная помощь, которая предназначена для проведения реформ, урезана в 2020 году для Турции на 75% от ранее запланированной суммы. Об этом сказано в письме верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламент.

Теперь Анкара получит в рамках этой программы только 168 млн евро, 150 из них - на улучшения в сфере демократии и правового государства, а еще 18 миллионов - на развитие сел.

Причинами такого решения является газовый спор в Средиземном море и действия Анкары в Сирии, заявил Боррель. Одновременно он считает важным и в дальнейшем финансово поддерживать реформы в Турции.

Предвступительная помощь оказывается странам-кандидатам в рамках программы IPA фонда ЕС. Переговоры о вступлении Турции в ЕС долгое время остаются замороженными, при этом страна в период с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 3,5 млрд евро. Боррель заявляет, что с 2017 года помощь Турции была урезана в общей сложности на 1,2 млрд евро. Выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.

Напомним, что ранее Эрдоган рассказал, почему Турцию не принимают в ЕС. Лидер Турции считает, что заявку его страны на вступление в ЕС не поддерживают из-за вероисповедания турков.

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Источник: korrespondent.net