Нацгвардия уверяет, что не станет органом разведки

Национальная гвардия Украины не станет органом разведки. Об этом заявила пресс-служба ведомства в субботу, 18 января.

Как уверяют в Нацгвардии, законопроект о разведке №2412-д, одобренный Верховной Радой в первом чтении, не дает Нацгвардии права быть органом разведки. Впрочем, Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Нацгвардии, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

"В последние дни на информационных Интернет-ресурсах появились ложные сообщения Центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий, основанные на поверхностном, но не профессиональном изучении законопроекта реестр. №2412-д", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Нацгвардии подчеркивают, что "на сегодня разведка является неотделимым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне операции Объединенных сил и сохранить жизнь личного состава".

"Что касается версий о возможности произвола и неограниченного использования НГУ полномочий, которые предусмотрены для нее законопроектом 2412-д, сообщаем, что в соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, которые не касаются выполнения задач, определенных ЗУ О Национальной гвардии", - добавили в Нацгвардии.

В Нацгвардии подытожили, что этим законопроектом предлагается внедрение осуществления широкого демократического гражданского контроля и надзора за субъектами разведывательного сообщества.

Напомним, что ранее МВД купило для Нацгвардии вертолет Super Puma Н225. Именно эта модель обладает самыми высокими в авиационной отрасли характеристиками скорости, дальности полета и так далее.

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Источник: korrespondent.net