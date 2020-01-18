Более трех тысяч спасателей будут дежурить у водоемов на Крещение

На Крещение у водных объектов безопасность украинцев будут обеспечивать более трех тысяч спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 18 января.

"На водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3 тысяч спасателей и 590 единиц техники ГСЧС", - сказано в сообщении.

Спасатели советуют погружаться в воду в специально оборудованных местах, а перед купанием разогреть тело. Рекомендуется подходить к воде в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

"Погружайтесь лучше по шею, не замочив головы, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются - это может привести к шоку от холода", - дают рекомендации спасатели.

В проруби не стоит находиться дольше одной минуты, а после купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Напомним, что о праздничных традициях на Крещение можно прочитать в материале Корреспондента. В частности, основной традицией праздника является погружение в прорубь. Верующие считают, что так они смывают из себя грехи, а также могут получить крепкое здоровье на целый год.

Крещение-2020: где можно искупаться в Киеве

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Источник: korrespondent.net