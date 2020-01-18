В Карпатах сохраняется угроза схода лавин

В Карпатах остается угроза схода лавин. Об этом сообщает отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в субботу, 18 января.

"Предупреждение! 18-20 января во Карпатах сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень). Будьте внимательны и осторожны в горах!" - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее из-за схождения лавин в Гималаях более 120 человек погибли. Около 70 человек погибли при сходе лавин всего за несколько суток. А за четыре дня эта цифра достигла 126 человек.

Туристы сняли несущуюся на них лавину

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net