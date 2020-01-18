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18. 01. 2020

В Карпатах сохраняется угроза схода лавин

В Карпатах остается угроза схода лавин. Об этом сообщает отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в субботу, 18 января.

"Предупреждение! 18-20 января во Карпатах сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень). Будьте внимательны и осторожны в горах!" - сказано в сообщении.

 
 

Напомним, что ранее из-за схождения лавин в Гималаях более 120 человек погибли. Около 70 человек погибли при сходе лавин всего за несколько суток. А за четыре дня эта цифра достигла 126 человек.

Туристы сняли несущуюся на них лавину

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Источник: korrespondent.net
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