Стало известно, в каком состоянии раненый боец ВСУ

Украинский военнослужащий, который сегодня получил ранение на Донбассе, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 18 января.

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня один боец ВСУ был ранен на Донбассе. Сепаратисты в течение предыдущих суток обстреляли позиции украинских военных восемь раз и продолжили обстрелы сегодня, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.

Напомним, что днем ранее на Донбассе погиб один украинский военный.

Позже выяснилось, что в зоне ООС от пули снайпера погиб военный из Житомирской области. Игорь Химичук служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

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Источник: korrespondent.net