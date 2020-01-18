СБУ заявила о раскрытии схемы финансирования "ЛНР"

Служба безопасности Украины задокументировала механизм скрытого финансирования Россией сепаратистов "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 18 января.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти", – говорится в сообщении.

Было установлено, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений в ОРЛО Россия привлекла к схеме банковское учреждение Южной Осетии, через которое средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР". После этого средства распределяются "министерством финансов ЛНР" между оккупационными органами власти и силовым блоком.

По имеющимся данным, ежегодный объем финансирования РФ сепаратистов "ЛНР" превышает 30 млрд российских рублей – более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики.

СБУ задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования "республики" и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР".

"Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой "ЛНР" и распределения средств", – отметили в СБУ.

На данный момент псевдочиновникам сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти, смены границ территории или государственной границы Украины (ч.3 ст.110-2 УК Украины). Они объявлены в розыск. Обвинительные акты будут переданы в суд для заочного осуждения.

Ранее сообщалось, что бизнесмен получил срок за финансирование сепаратистов "ДНР". Он не только ежегодно перечислял в бюджет сепаратистов почти 11 млн гривен, но и поставлял продовольственные наборы для нужд "Макеевской городской администрации "ДНР".

СБУ за год задержала более ста сепаратистов

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Источник: korrespondent.net