Пограничники изъяли красную икру на 100 тысяч из Беларуси

Пограничники в пункте пропуска Новые Яриловичи обнаружили 85 кило лососевой икры на сумму более 100 тысяч гривен, которую пытались ввезти в Украину с нарушением законодательства. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 18 января.

Инцидент произошел сегодня утром. Микроавтобус Mercedes приехал из Беларуси, а во время прохождения контроля его водитель выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

"В автомобиле также находилась пассажирка – гражданка Украины 1959 года рождения. Во время углубленного осмотра автомобиля, в личных вещах женщины, пограничный наряд совместно с инспектором таможни обнаружили 85 кг лососевой икры", – говорится в сообщении.

Товар на сумму 102 тысячи гривен был изъят. Нарушительнице назначили наказание в виде уплаты штрафа.

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Ранее в Харьковской области на границе изъяли почти 700 кило красной икры из России. Тогда пограничники задержали троих украинцев.

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Источник: korrespondent.net