Крушение самолета: черные ящики отдадут Украине

Черные ящики с самолета МАУ, который был сбит в Иране, передадут Украине. Об этом сказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает Reuters в субботу, 18 января.

По его словам, информация из черных ящиков не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

"Используя опыт Франции, Канады и США, мы попытаемся прочитать бортовые самописцы в Киеве. Если эти усилия окажутся безуспешными, то черные ящики будут отправлены во Францию", – заявил Резайефар.

Он уточнил, что черные ящики будут доставлены в Киеве до конца января.

Накануне сообщалось, что Украина в третий раз обратилась к Ирану из-за черных ящиков. При этом иранская сторона не отвечала на запросы Офиса генпрокурора.

Также стало известно, что 19 января в Киев доставят тела погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране.

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Источник: korrespondent.net