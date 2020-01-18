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18. 01. 2020

В ОП уточнили время траурной церемонии в Борисполе

Церемония почтения памяти жертв катастрофы самолета МАУ в Иране начнется в международном аэропорту Борисполь ориентировочно в 11:00 воскресенья, 19 января. Об этом сообщает Офис президента Украины в субботу, 18 января.

"В воскресенье, 19 января, в 11:00 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту Борисполь", – говорится в сообщении.

При этом журналистов приглашают на 13:00 к терминалу В.

В свою очередь Интерфакс-Украина сообщает, что самолет из Ирана ожидают завтра к 11:00 и с 12:00 начнется прощание.

Накануне стало известно, что 19 января в Киев доставят тела погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране. Тогда сообщалось, что церемония начнется ориентировочно в 11:30.

Ранее в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины – Ольга Кобюк и Алена Малахова.

В связи с траурными мероприятиями в Борисполе возможны ограничения дорожного движения в районе аэропорта.

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Источник: korrespondent.net
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