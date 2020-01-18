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18. 01. 2020

В Йемене при ракетном обстреле погибли 60 военных

В Йемене сторонники мятежного движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, произвели ракетный обстрел по тренировочному лагерю армии, расположенному к северу от города Мариб в одноименной провинции. Погибли 60 человек, более 50 получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya в субботу, 18 января.

Отмечается, что хуситы применили баллистические ракеты. Удару подверглись казармы и мечеть, где военнослужащие собрались на молитву.

"Этот обстрел стал ответом хуситов на продолжающееся наступление Национальной армии при поддержке со стороны арабской коалиции в округе Нахам, провинции Сана", – сообщает телеканал.

Ранее в Йемене девять человек погибли и несколько получили ранения в результате ракетной атаки на парад правительственных сил в городе Эд-Дали на юго-западе страны.

В мечети Йемена расстреляли людей, пять погибших

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Источник: korrespondent.net
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