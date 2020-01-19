Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина



Социальная сеть Facebook некорректно перевела имя председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина в заявлении, размещенном в официальном аккаунте государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Имя китайского лидра было оскорбительно переведено с бирманского языка на английский. В тексте перевода заявления оно было заменено на слова "вонючая дыра" (Mr. Shithole).

Об этом стало известно, когда Си Цзиньпин второй день находился в Мьянме с официальным визитом. В итоге в местном издании Irrawaddy появился заголовок "Ужин в честь президента вонючая дыра".

В Facebook уже принесли извинения за досадный инцидент и заявили, что разбираются в призошедшем.



Библию перевели на тысячный язык мира



Ранее сообщалось, что Viber научили переводить сообщения на все языки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net