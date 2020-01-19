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19. 01. 2020

Демократы обосновали импичмент Трампу


Члены Демократической партии США направили в верхнюю палату Конгресса США подробное обоснование импичмента, который они просят вынести главе американского государства Дональду Трампу.

Послание занимает 111 страниц и обнародовано на сайте Комитета по разведке нижней палаты.

"Президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод", – говорится в документе.

Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей. 

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Источник: korrespondent.net
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