Минфин Великобритании предупредил о последствиях Brexit



Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью Financial Times заявил, что в результате Brexit пострадают некоторые секторы экономики страны.



При этом каких именно отраслей производства это коснется он не уточнил.

Джавид пояснил, что после выхода Великобритании из Европейского Союза никаких торговых согласований с ЕС не будет.

"Там не будет никакого выравнивания законодательства, мы не будем следовать правилам, мы не будем состоять в едином рынке, и мы не будем состоять в таможенном союзе, и мы сделаем это к концу года", – заявил министр.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него. Британия планирует покинуть Евросоюз до конца января.

По данным СМИ, Британия потеряла на Brexit 170 миллиардов долларов. А к концу года убытки Великобритании из-за выхода из ЕС, по прогнозам, увеличатся еще на 70 миллиардов фунтов.

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Источник: korrespondent.net