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19. 01. 2020

Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 2000 человек


Число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1700 человек, говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Оценка экспертов основана на численности местного населения в Ухане, в котором зафиксировали вспышку вируса, и данных об авиаперелетах пассажиров. Так, в городе проживают около 19 млн человек, а через международный аэропорт ежедневно путешествуют около 3,4 тысячи иностранцев.

Специалисты также отмечают, что симптомы заболевания проявляются не сразу после заражения, инкубационный период длится 5-6 дней.

По данным властей Китая, по состоянию на 5 января число заболевших неизвестной формой пневмонии составило 59 человек. Еще три случая заражения выявили за пределами страны – два в Таиланде и один в Японии.

Напомним, в конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. Возбудителем вспышки стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

Первый смертельный случай от нового типа коронавируса был зафиксирован 11 января. На днях новый вирус унес жизнь еще одного человека в Китае.

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Источник: korrespondent.net
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