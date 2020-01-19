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19. 01. 2020

Помпео прибыл в Берлин на конференцию по Ливии


Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Берлин, где примет участие в международной конференции по Ливии.
 
"Я в Берлине для обсуждения с мировыми лидерами и представителями ООН вопросов, связанных с прекращением военных действий в Ливии", - написал он в Twitter.
 
Помпео намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия в Ливии, выводе иностранных войск из страны и политическом процессе под эгидой ООН.
 
Комментируя решение Турции о направлении своих войск в поддержку Триполи, госсекретарь заявил, что США выступают против любого иностранного вмешательства в ливийский конфликт.
 
В конференции по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие, примут участие - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин  обсудили вопросы, связанные международной конференцией по Ливии.

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Источник: korrespondent.net
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