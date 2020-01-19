Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью Washington Post заявил, что готов к прямому диалогу с США.
Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
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В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
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Источник: korrespondent.net