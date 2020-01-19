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19. 01. 2020

ЕС осудил решение Турции по буровым работам у берегов Кипра


Евросоюз раскритиковал намерение Турции приступить к проведению разведочных и буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. 
 
"Международное морское право, принцип добрососедских отношений, суверенитет и суверенные права в морских зонах всех государств-членов должны соблюдаться", – говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.
 
Накануне власти Турции объявили о намерении отправить к берегам Кипра буровое судно Yavuz для проведения новой операции.
 
Турция разрабатывает газовые месторождения в Восточном Средиземноморье, недалеко от побережья Кипра. В Анкаре заявляют, что получили лицензию от властей Турецкой Республики Северного Кипра.
 
Эту лицензию в ЕС не признают. На Кипре ТРСК считают территорией страны, незаконно оккупированной Турцией в 1974 году. Турция остается единственным государством в мире, признающим независимость Северного Кипра.

Ранее сообщалось, что турецкие военные направили на северную часть Кипра первый ударный беспилотник Bayraktar.

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Источник: korrespondent.net
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