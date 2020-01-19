Саррадж призвал направить в Ливию международные сил



Международное сообщество должно предпринять действия по защите ливийского гражданского населения, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не прекратит свое наступление. Об этом в интервью Welt заявил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

Политик раскритиковал "скромные действия" Евросоюза в урегулировании ливийского конфликта.

"Мы приветствовали бы силы защиты не потому, что мы должны защитить свое правительство, но чтобы защитить ливийское гражданское население, которое непрерывно подвергалось бомбардировкам в течение девяти месяцев", - сказал Саррадж.



По его словам, международные силы должны действовать под эгидой ООН. Глава ПНС считает, что это могли бы быть силы ЕС, Африканского союза или Лиги арабских государств.



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Напомним, 19 января в Берлине пройдет международная конференции по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие.

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Источник: korrespondent.net