Венесуэла снова осталась без электричества

На севере и западе Венесуэлы произошли массовые отключения электричества и интернета, сообщило мониторинговое агентство Netblocks в Twitter.
Напомним, в июле 2019 года в Венесуэле произошло массовое отключение электричества. Отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы, Каракасе, и еще 15 штатах.
Президент Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что за масштабным отключением света в стране стоит скоординированная атака США.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net