Итоги 18.01: Зарплаты в Кабмине, допросы Порошенко



Принц Гарри и Меган Маркл лишились королевских титулов

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны 2020 года прекратят выполнять королевские обязанности на постоянной основе, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Герцог и герцогиня Сассекские также не будут больше именоваться "Их Королевские Высочества" так, как не будут являться "работающими членами королевской семьи".

Кроме того, Гарри и Меган не смогут представлять королеву Елизавету II на официальных мероприятиях. Они также не будут получать общественных средств на выполнение королевских обязанностей.

Кабмин опубликовал зарплаты всех министров

Кабинет министров опубликовал информацию о размерах заработной платы всех членов правительства. Так, средняя заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 году составила 60,479 гривен. Самая высокая зарплата оказалась у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100, 041 гривна в месяц.

Порошенко вызвали на два допроса в ГБР

Государственное бюро расследований обнародовало повестки о вызове пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допросы по ряду уголовных производств.

Так, Порошенко вызван на допросы 21 и 24 января. В ГБР не уточнили, чего именно касаются указанные производства.

Демократы направили в Сенат обоснование импичмента Трампу

Члены Демократической партии США направили в верхнюю палату Конгресса США подробное 111-страничное обоснование импичмента, который они просят вынести главе американского государства Дональду Трампу.

"Президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод", – говорится в документе.

Украина пожаловалась на Россию из-за ее действий в море

В Международною морскую организацию Украина и Грузия направили совместную жалобу из-за противоправных действий России в Азовском и Черном морях. В документе говорится, что действия РФ препятствуют поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net