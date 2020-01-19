Обострение на Донбассе: за сутки ранены 10 бойцов

На Донбассе за сутки, 18 января, сепаратисты нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный и 10 получили ранения. Об этом передает прес-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник шесть раз нарушил режим прекращения огня. Применялись запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, беспилотники, вооружение БМП и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Пески, рядом с Красногоровкой, а неподалеку Павлополя противник с беспилотника сбросил два гранатометных выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм.

Также нарушения зафиксированы в районе населенных пунктов Васильевка и Ореховое.

"Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения", - отметили в ООС.

Накануне МИД РФ заявил, что не видит прогресса в разрешении конфликта на Донбассе. В ведомстве Сергея Лаврова считают, что новая власть в Киеве не спешит с реализацией своих предвыборных обещаний.

Напомним, за сутки 17 января на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net