В Нацсовете заявили о необходимости русскоязычного телеканала

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отметил необходимость создания в Украине русскоязычного телеканала. Об этом он сообщил в эфире ATR.

По его словам, такой телеканал необходим, чтобы вещать для западных государств и России.

"Украине нужны несколько программ государственного иновещания. Действительно, нужен русскоязычный канал, потому что русскоязычных людей в мире очень много. Они есть и в США, и в Канаде, и в других странах", - заявил он.

"Нам нужен русскоязычный канал, который будет транслировать украинскую повестку дня для русскоязычных. Потому что русскоязычные в Германии, Италии или России смотрят российское телевидение. Альтернативы этому, в принципе, нет. Есть телеканал Настоящее время, финансирующийся с госбюджета США, - он один такой... Мы должны информировать этих людей о том, что происходит в Украине и мы должны давать украинский взгляд на события, происходящие за пределами Украины", - подчеркнул Костинский.

Ранее сообщалось, что чиновников будут штрафовать за игнорирование украинского языка. За игнорирование чиновниками украинского языка во время несения госслужбы будет предусмотрена беседа или штраф размером 700 необлагаемых минимумов.

Всю рекламу в Украине переведут на государственный язык

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Источник: korrespondent.net