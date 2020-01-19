Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2020, воскресенье, 13:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,36
19. 01. 2020

На водоемах дежурят более трех тысяч спасателей

На Крещение в воскресенье, 19 января, в Украине в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы и медицинские работники, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, на водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС.

Учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако такое мнение ошибочно, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности, отметили в ГСЧС.

Именно поэтому по всей стране специалисты Службы спасения проводили накануне информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по телефону 101.

Спасатели напоминают о правилах безопасного празднования:

  • погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;
  • перед купанием необходимо разогреть тело;
  • к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
  • погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
  • при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
  • не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
  • если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
  • при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;
  • после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
  • для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.

Ранее сообщалось, что православные верующие празднуют Крещение Господне. Одна из традиций этого праздника – крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.