Тела погибших украинцев доставили в Борисполь

Тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Прямую трансляцию ведет Офис президента Украины в Facebook.

Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт Борисполь.

Ранее в ОП уточнили время траурной церемонии в Борисполе. Самолет из Ирана с телами погибших граждан Украины ожидают в Борисполе в воскресенье к 11:00.

Напомним, в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины – Ольга Кобюк и Алена Малахова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net