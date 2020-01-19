Неизвестный вирус в Китае: число больных возросло

В Китае количество заболевших неизвестной формой пневмонии возросло до 62. Об этом сообщает AFP.

"Китай сообщил в воскресенье о 17 новых случаев неизвестного вируса, похожего на пневмонию. Среди них трое больных в тяжелом состоянии, что усиливает страхи накануне Китайского Нового года, когда сотни миллионов людей будут передвигаться по стране", - сообщил источник.

Указано, что медики не исключают факт передачи вируса от человека человеку, но наверняка пока не известно, как распространяется болезнь.

"С 17 новых случаев в городе Центрального Китая – Ухань, которое считается эпицентром вспышки, трое были охарактеризованы как тяжелые, из которых двое пациентов были в критическом состоянии, чтобы их перевозить. Инфицированным – от 30 до 79 лет. Сейчас вирус заразил 62 человека в Ухане, сообщили в местной власти, 8 из них в тяжелом состоянии. 19 человек вылечились и их выписали из больницы, а остальные остались в карантине и получают лечение", – говорится в сообщении.

Также известно, что власти начали исследования среди местного населения, чтобы найти других инфицированных пневмонией.

Сообщается, что в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях Гонконга установили инфракрасные термометры для измерения температуры путешественников из материкового Китая, и таким образом контролировать распространение болезни по материку.

"Пассажиров с лихорадкой регистрируют, дают маски и доставляют в медицинские учреждения, где было проведено почти 300 тысяч замеров температуры тела", – сообщило СМИ.

Напомним, в конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. Возбудителем вспышки стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

Первый смертельный случай от нового типа коронавируса был зафиксирован 11 января. На днях новый вирус унес жизнь еще одного человека в Китае.

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Источник: korrespondent.net