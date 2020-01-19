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19. 01. 2020

В Канаде выпало почти три метра снега

В Канаде в субботу, 18 января, выпал рекордный уровень снега, в результате чего была парализована работа нескольких городов. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.

@NatashaFatah our cars disappeared. #nlwx #snowmaggedon2020 #stormageddon2020 #nlstorm pic.twitter.com/XoWCjgSsCi

— Ashley Fitzpatrick (@ashleykf) 18 января 2020 г.

Так, некоторые жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра. В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.

Shag it. I’m just going to use the front door until spring. #nlblizzard2020 #nlstorm pic.twitter.com/7otioIfKot

— Jeff Ducharme (@hirider750) 18 января 2020 г.
 
Ранее сообщалось, что в Афганистане погибли 16 человек при обрушении крыш из-за снега. 

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Источник: korrespondent.net
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