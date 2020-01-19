На Закарпатье во время драки избили патрульных

В Закарпатье полицейский получил телесные повреждения, когда пытался прекратить драку между мужчинами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сообщается, что сегодня ночью, около 03:15, на линию 102 позвонили медики приемного отделения Перечинской районной больницы и сообщили, что к ним с телесными повреждениями лица доставлен работник полиции.

"Предварительно установлено, что в городе Перечин на улице Ужанской во время прекращения драки между молодыми людьми, неподалеку заведения отдыха, были травмированы работники группы реагирования патрульной полиции. На замечание правоохранителей мужчины не реагировали, вели себя агрессивно, а один из них нанес полицейскому телесные повреждения, что заставило применить к ним спецсредства. Один из нарушителей, 33-летний жителя Перечинского района, задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи определяет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Накануне сообщалось, что в Киеве пассажир метро напал на полицейского. Инцидент произошел на станции метро Контрактовая площадь. Полицейский в вестибюле станции обнаружил двух граждан с признаками опьянения.

Также в Киеве на железнодорожном вокзале мужчина и женщина напали на полицейского во время проверки. Женщина ударила полицейского несколько раз неизвестным предметом в голову, а ее знакомый распылил газ копу в лицо.

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Источник: korrespondent.net