В Украине объявили штормовое предупреждение - ожидается туман и снижение видимости. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"До конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Крещение 2020: синоптик озвучил аномальный прогноз
Ранее сообщалось, что прошлый год оказался самым теплым за всю историю наблюдений.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net