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19. 01. 2020

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение - ожидается туман и снижение видимости. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"До конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что прошлый год оказался самым теплым за всю историю наблюдений.

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Источник: korrespondent.net
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