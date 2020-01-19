Иран начал изучать черные ящики самолета МАУ

Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского самолета МАУ и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает агентство IRNA.

"В настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета", - заявил он.

При этом Резайефар добавил, что в случае неудачной попытки расшифровать черные ящики, они будут переданы в Украину или Францию.

"Мы пытаемся прочитать черные ящики здесь, в Иране; в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не принято решение отправить их в другую страну, - отметил он.

Накануне Резайефар сообщал, что черные ящики с самолета МАУ, который был сбит в Иране, передадут Украине. По его словам, информация из черных ящиков не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Украина в третий раз обратилась к Ирану из-за черных ящиков. При этом иранская сторона не отвечала на запросы Офиса генпрокурора.

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Источник: korrespondent.net