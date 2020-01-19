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19. 01. 2020

Все в прорубь! Мемы на крещенские купания

В Украине в воскресенье 19 января отмечают один из главных православных праздников - Крещение.  В этот день принято окунаться в прорубь.

Как и любое большое событие, Крещение активно обсуждают в интернете. И несмотря на то, что праздник православный, находятся умельцы, которые активно шутят на эту тему и создают фотожабы.

Cмотрите фотогалерею: Все в прорубь! Мемы на крещенские купания

Ранее сообщалось, что православные верующие празднуют Крещение Господне. Одна из традиций этого праздника – крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

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Источник: korrespondent.net
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