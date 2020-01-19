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19. 01. 2020

В Борисполе прощаются с погибшими в Иране

В аэропорту Борисполь в терминале В проходит церемония прощания с погибшими экипажем и пассажирами самолета МАУ, сообщила пресс-служба Офиса президента.

На закрытой части присутствую только родственники и первые лица страны. Все желающие смогут попрощаться с с 13:00 до 19:00.

Напомним, в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины – Ольга Кобюк и Алена Малахова.

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Источник: korrespondent.net
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