Киев требует от Лондона извиниться за трезубец среди символов экстремизма

Украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и официально извиниться. Об этом говорится в посте диппредставительства в Twitter за 19 января.

"Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно", - говорится в сообщении.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020

Антитеррористический отдел полиции Великобритании подготовил пособие в рамках программы Превенция по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.

В визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции с татуировками, указан герб Украины под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

В разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка Азов. Осенью прошлого года США предложили признать Азов террористической организацией. В Украине на такие предложение отреагировали достаточно резко.

Ранее сообщалось, что Украина улучшила позиции в Глобальном индексе терроризма-2019, который составляет Институт экономики и мира Сиднейского университета.

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Источник: korrespondent.net