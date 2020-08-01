ЖКХ поможет горожанам с вывозом новогодних елок

Теперь жильцам многоэтажных домов станет проще утилизировать оставшиеся после праздников елки. Где и как это правильно сделать, рассказал генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук.

Вывезти новогодние елки помогут предприятия-перевозчики отходов, которые подчиняются ЖКХ районов города. Как стало известно, мероприятия по вывозу елок запланированы на два последних воскресенья января – 19-го и 26-го. Жильцам домов нужно будет вынести елки к месту сбора накануне.

Раньше использованные елки вывозились на специальный полигон для захоронения, теперь было решено пускать их на переработку. Переработанные ели будут измельчать в щепки, а затем использовать для отопления различных зданий.

Обратите внимание на тот факт, что с елки обязательно должны быть сняты все украшения. Оставлять елки можно будет исключительно в предназначенных для этого местах. Ни в коем случае нельзя складировать ели возле подъездов и вблизи домов – это категорически запрещено правилами пожарной безопасности. Также нельзя утилизировать новогодние елки при помощи мусоропровода – мусоропровод может забиться, что повлечет за собой серьезные последствия.

Объявления с более точной информацией о местах сбора будут размещены на сайтах районных ЖКХ, а также на информационных досках.

Источник: "Минск-Новости"