Появилась информация о дате открытия новых станций минского метрополитена

На трех из четырех готовящихся к открытию станциях ведутся завершающие строительно-монтажные работы. Их готовность можно оценить на 95-98%. Метрополитен планирует открыть новые станции 3 июля, в День Независимости Республики Беларусь.

По информации «Минск Новости», 3 июля 2020 года для жителей города распахнут свои двери четыре новые станции 3-й линии метрополитена: «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода».

Станция «Юбилейная площадь» является одной из самых глубоких станций. Строители планируют завершить там строительные, монтажные и отделочные работы к началу марта. На станциях «Ковальская Слобода» и «Вокзальная» дизайнеры уже приступили к оформлению интерьера.

Также сейчас активно прорабатывается вопрос четырех пешеходных тоннелей, которые соединят 1-ю и 3-ю линии метрополитена. Два из четырех тоннелей пустят прямо под действующими линиями метро, а выходить они будут на платформы станций «Площадь Ленина» и «Фрунзенская».