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08. 01. 2020

В новогоднюю ночь подростки из Лиды устроили погром в квартире подруги

Веселое празднование Нового года неожиданно вышло из-под контроля. Подростки крушили квартиру и снимали свои «подвиги» на видео. Нанесенный квартире ущерб оценивается в 2000 белорусских рублей.

Приглашая друзей на вечеринку в честь Нового года, девушка из Лиды и предположить не могла, что праздник закончится таким образом. По информации УВД Гродненского исполкома компания подростков собралась дома у дочки хозяев пострадавшей квартиры в ночь с 31 декабря на 1 января. О том, что она собирается устроить вечеринку, девушка родителям заранее не сообщала.

Поначалу все было мирно, но потом подвыпивших подростков потянуло на приключения. Молодые люди начали бить люстры, посуду, выбрасывали из окна 7-го этажа предметы мебели. По счастливой случайности никто из прохожих не пострадал.

Вернувшись домой родители девушки незамедлительно обратились в милицию, оценив нанесенный имуществу ущерб в 2000 белорусских рублей.
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