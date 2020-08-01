Шенгенские визы будут стоить для белорусов 35 евро не раньше марта

Беларусь и ЕС ведут активные переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии уже не первый месяц. Подписание планируется провести сегодня, 8 января 2020 года, в 18:00 по белорусскому времени.

Согласно информации onliner.by, который ссылается на сайт Еврокомиссии, присутствовать при подписании соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима будут еврокомиссар по внутренним делам Илва Джоханассон, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, а также министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Однако, рано радоваться, что цена визы сразу станет 35 евро. После того, как Беларусь и ЕС подпишут данные соглашения, обе стороны должны будут выполнить ряд административных процедур: с нашей стороны данные соглашения должно одобрить Национальное собрание Беларуси, со стороны Евросоюза – Европарламент.

Как видно, обе эти процедуры займут некоторое время. Кроме того, одобренные соглашения вступят в силу лишь в первый день второго месяца после того, как Беларусь и ЕС уведомят друг друга о завершении ратификации. Получается, что снижение стоимости визы произойдет не раньше первой половины марта 2020 года.

В связи с тем, что 2 февраля 2020 года вступает в силу новый Визовый кодекс Евросоюза, цена визы для белорусов составит 80 евро. После вступления в силу подписанных соглашений, цена визы должна снизиться до 35 евро. Белорусская сторона активно работает над возможностью снижения стоимости виз еще до вступления в силу соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима. Конкретного ответа наша сторона пока не получила.