Нацбанк установил новые тарифы на просмотр кредитной истории

Изменения затронули тарификацию просмотра выписок по кредитной истории как физических, так и юридических лиц.

Так, согласно новой тарифной ставке, установленной Нацбанком, если физическое или юридическое лицо делает запрос на просмотр кредитной истории со скоринговой оценкой не чаще одного раза в год, то такая услуга предоставляется на бесплатной основе. Если подобный отчет требуется чаще одного раза в год, то сделать это можно уже только за определенную плату.

Для физического лица полный отчет в электронном виде обойдется в 2,79 руб. (на 3 коп. дешевле по сравнению с предыдущим периодом). На бумаге такой же отчет будет стоить 12,83 руб. (на 98 коп. дороже предыдущего тарифа).

Для юридических лиц полный отчет доступен исключительно на бумажном носителе. Стоимость такой услуги теперь составляет 12,7 руб. (на 97 коп. дороже, чем раньше).

Тариф на неразвернутый отчет для физических лиц остался неизменным – 58 коп. Чтобы получить более расширенный отчет в электронном варианте, физлицо должно оплатить 67 коп.

Стандартный кредитный отчет для юридического лица обойдется в 14,93 руб. (против 13,76 руб. ранее). Расширенный кредитный отчет теперь стоит 16,5 руб. (ранее – 15,33 руб.). Расширенный плюс – 18,08 руб. (до пересмотра тарифной ставки цена такого отчета составляла 17,36 руб.).

Чтобы получить обработку одной кредитной истории для отчета «Сводный – юридические лица» или «Сводный – физические лица», предоставляемых в электронном виде, нужно будет заплатить 5 коп., что на 1 коп. дешевле по сравнению с предыдущей тарификацией.