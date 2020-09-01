Еще 4 месяца шенгенские визы будут стоить для белорусов 80 евро

Такая цена визы для белорусов будет действовать до тех пор, пока в силу не вступят подписанные вечером 8 января в Брюсселе соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.

Беларусь и Европейский союз подписали два соглашения, переговоры по которым длились на протяжении пяти лет. Это очень важный шаг для нашей страны. Соглашение об упрощении визового режима значительно упростит процедуру получения Шенгенской визы для граждан Беларуси, а соглашение о реадмиссии имеет большое значение для мигрантов и органов правопорядка.

На подписании данных соглашений присутствовали министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, еврокомиссар по внутренним делам Илва Джоханассон и заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

— Для граждан нашей страны, конечно, это облегчает в дальнейшем получение виз и возможность выезда за рубеж. Но нам, к сожалению, нужно еще пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией этих соглашений. Что касается белорусской стороны, то мы готовы сделать это в самые короткие сроки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в странах-партнерах. Мы договорились, что постараемся сделать таким образом, чтобы эти соглашения были ратифицированы и в странах-партнерах, и в Европейском парламенте как можно быстрее, – сказал Владимир Макей.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Джоханассон также прокомментировала результаты подписания двух соглашений:

— Эти соглашения между Европейским союзом и Беларусью являются значительным шагом вперед в нашем сотрудничестве. Они улучшат мобильность наших граждан в хорошо управляемой и безопасной среде и помогут наладить более тесные связи между Европейским союзом и Беларусью. С европейской стороны мы теперь будем быстро продвигаться вперед с процедурами ратификации, чтобы граждане могли почувствовать преимущества как можно скорее.

На сегодняшний день цена визы для белорусов составляет 60 евро, а со 2 февраля 2020 года, когда в силу вступит новый Визовый кодекс Евросоюза, цена визы увеличится до 80 евро.

Напомним, что оба соглашения, подписанные 8 января в Брюсселе, вступят в силу после того, как их одобрят обе стороны: в Беларуси – Национальное собрание, в Евросоюзе – Европейский парламент. Соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии должны будут вступить в силу в один день. По информации TUT.BY, предполагается, что произойдет это в июне 2020 года. Тогда же цена шенгенской визы автоматически уменьшится до 35 евро.