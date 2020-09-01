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09. 01. 2020

В Минске на неделю закроют 6 станций метро

Будут закрыты станции от «Фрунзенской» до «Каменной Горки». Это вынужденная мера для того, чтобы провести необходимые работы по соединению Зеленолужской и Автозаводской линий метро.

По информации агентства «Минск-Новости» с 25 марта по 1 апреля 2020 года не будут работать следующие станции Автозаводской линии: «Фрунзенская», «Молодежная», «Пушкинская», «Спортивная», «Кунцевщина» и «Каменная Горка».

Для удобства пассажиров вместо закрытых станций будут проложены дополнительные наземные маршруты транспорта.

Напомним, что Метрополитен завершает работы по введению в эксплуатацию 4-х новых станций третьей линии метро. Открытие станций «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» планируется приурочить ко Дню Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля.

 
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