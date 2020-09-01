Часы Лукашенко продали за 1600 евро

Именно столько составила итоговая цена на аукционе часов, подаренных президентом Беларуси журналисту Сергею Пархоменко в 1997 году.

Известный российский журналист, ведущий программы «Суть событий» на радио «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко выставил на продажу часы фирмы «Луч» в позолоченном корпусе, с гербом Республики Беларусь на циферблате и гравировкой с именем президента Беларуси 1 января 2020 года. Первоначальная цена составляла всего 10 000 российских рублей (340 BYN). Через 3 дня стоимость часов возросла до 50 000 российских рублей (1700 BYN). Конечная сумма лота составила 110 000 российских рублей (3740 BYN), что равняется 1600 евро.

Покупателем стал генеральный директор ООО «Рамтепло» Евгений Стаханов.

Все вырученные от продажи часов деньги журналист пообещал использовать для помощи сообществу «Диссернет». Данное сообщество занимается проблемами злоупотреблений и подлогов в области научной и образовательной деятельности России.

Источник: Sputnik