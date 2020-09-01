Спасатели рассказали, как на Старый Новый год взрывать петарды

Череда Новогодних праздников продолжается. Позади Новый год и Рождество, но белорусы уже готовятся ко встрече Старого Нового года. А это значит, что нас снова ждет пальба петард и взрывы фейерверков. МЧС напоминает гражданам о правилах пользования пиротехническими изделиями.

Правила приобретения: Никогда не покупайте петарды, хлопушки и фейерверки с рук. Такая продукция не проходит необходимую сертификацию и может повести себя абсолютно непредсказуемо.

Все фейерверки должны иметь в фабричную упаковку, содержащую инструкцию на одном из государственных языков: русском или белорусском.

Не допускается покупка изделий пиротехнического назначения лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Как правильно запускать пиротехнические изделия: Запускать фейерверки нужно вдали от построек и деревьев. Отходить от площадки запуска нужно не менее, чем на 30 метров. Поверхность, на которую устанавливается фейерверк должна быть ровной.

Если погода ветреная (скорость ветра 15 м/с и более) – запускать фейерверк категорически запрещено!

Обеспечьте фейерверку неподвижность и невозможность опрокинуться во время запуска. Выпрямите фитиль.

Вытяните руку и подожгите фитиль (ни в коем случае не наклоняйтесь над фейерверком). Как можно быстрее удалитесь на безопасное для запуска расстояние (30 и более метров).

Если вы заметили, что огонь погас, ни в коем случае не приближайтесь к фейерверку для того, чтобы проверить в чем дело. Изделие может взорваться. Подождите как минимум 15 минут и только потом осмотрите фейерверк, возможно там имеются тлеющие части.

Никогда не пытайтесь взорвать повторно не сработавший фейерверк!

Не взорвавшийся по каким-либо причинам фейерверк нужно вернуть продавцу вместе с упаковкой как брак, либо положить в воду на сутки, а затем выбросить как бытовой отход.

Никогда не пытайтесь разобрать пиротехническое изделие!

Нельзя носить изделия пиротехнического назначения в карманах, а также хранить без заводской упаковки.

Никогда, пусть даже в шутку, не направляйте петарды, хлопушки, фейерверки и прочие пиротехнические изделия в людей! По информации МЧС Беларуси за время новогодних праздников от запуска пиротехнических изделий пострадало 7 минчан. Среди пострадавших оказалось 4 ребенка, самому младшему – 1 год (девочка получила ожог кисти от бенгальского огня). Полученные травмы были различной тяжести. В основном это были ожоги кистей и ладоней, травмы глаз. Будьте осторожны и берегите себя!