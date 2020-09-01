Спасатели рассказали, как на Старый Новый год взрывать петарды

Череда Новогодних праздников продолжается. Позади Новый год и Рождество, но белорусы уже готовятся ко встрече Старого Нового года. А это значит, что нас снова ждет пальба петард и взрывы фейерверков. МЧС напоминает гражданам о правилах пользования пиротехническими изделиями.
Правила приобретения:
- Никогда не покупайте петарды, хлопушки и фейерверки с рук. Такая продукция не проходит необходимую сертификацию и может повести себя абсолютно непредсказуемо.
- Все фейерверки должны иметь в фабричную упаковку, содержащую инструкцию на одном из государственных языков: русском или белорусском.
- Не допускается покупка изделий пиротехнического назначения лицами, не достигшими 16-летнего возраста.
Как правильно запускать пиротехнические изделия:
- Запускать фейерверки нужно вдали от построек и деревьев. Отходить от площадки запуска нужно не менее, чем на 30 метров. Поверхность, на которую устанавливается фейерверк должна быть ровной.
- Если погода ветреная (скорость ветра 15 м/с и более) – запускать фейерверк категорически запрещено!
- Обеспечьте фейерверку неподвижность и невозможность опрокинуться во время запуска. Выпрямите фитиль.
- Вытяните руку и подожгите фитиль (ни в коем случае не наклоняйтесь над фейерверком). Как можно быстрее удалитесь на безопасное для запуска расстояние (30 и более метров).
- Если вы заметили, что огонь погас, ни в коем случае не приближайтесь к фейерверку для того, чтобы проверить в чем дело. Изделие может взорваться. Подождите как минимум 15 минут и только потом осмотрите фейерверк, возможно там имеются тлеющие части.
- Никогда не пытайтесь взорвать повторно не сработавший фейерверк!
- Не взорвавшийся по каким-либо причинам фейерверк нужно вернуть продавцу вместе с упаковкой как брак, либо положить в воду на сутки, а затем выбросить как бытовой отход.
- Никогда не пытайтесь разобрать пиротехническое изделие!
- Нельзя носить изделия пиротехнического назначения в карманах, а также хранить без заводской упаковки.
- Никогда, пусть даже в шутку, не направляйте петарды, хлопушки, фейерверки и прочие пиротехнические изделия в людей!
По информации МЧС Беларуси за время новогодних праздников от запуска пиротехнических изделий пострадало 7 минчан. Среди пострадавших оказалось 4 ребенка, самому младшему – 1 год (девочка получила ожог кисти от бенгальского огня). Полученные травмы были различной тяжести. В основном это были ожоги кистей и ладоней, травмы глаз.
Будьте осторожны и берегите себя!