Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов на выходных

По словам синоптиков, на морозную погоду можно не надеяться: конец недели будет дождливым, ветреным и не по-зимнему теплым.

По информации Белгидромета, в пятницу 10 января по всей территории Республики будет облачно. Ночью ожидается от -2 до +3°С, днем воздух прогреется до +1…+7°С. Ожидаются южный и юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

В субботу 11 января ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха по стране составит 0…+6°С. Ночью в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, в Витебской области – сильные. Днем дождь ожидаются на большей части территории Республики.

В воскресенье 12 января осадки прекратятся, и лишь только по северной части Беларуси могут пройти небольшие кратковременные дожди. Порывистый юго-западный ветер (до 15 м/с). Ночью температура воздуха составит от -5 до +2°С, днем воздух прогреется от 0 до +6°С.