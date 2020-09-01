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09. 01. 2020

В Китае ученые обнаружили новый вирус, вызывающий пневмонию

Новый вирус относится к семейству коронавирусов и уже вызвал вспышку пневмонии на востоке центральной части Китая.

По информации CNN, вспышка неизвестной ранее формы пневмонии зарегистрирована в провинции Хубэй. В городе Ухань начиная с декабря 2019 года заболело уже около 60 человек. После проведения необходимых лабораторных исследований стало понятно, что ученые имеют дело с коронавирусом.

По данным ВОЗ, существует большое количество вирусов, входящих в семейство коронавирусов. Большинство из них вызывают простуды, ОРВИ, пневмонии, которые проявляются самыми разнообразными симптомами. Иногда это может быть банальная лихорадка, а иногда – почечная недостаточность, затрудненность дыхания или даже смерть. Часть коронавирусов очень легко передается от человека к человеку, другая часть практически не передается. Также некоторые вирусы из этого семейства могут передаваться человеку от животных.

Выявленный вирус скорее всего не является смертельным – большая часть заболевших уже благополучно поправилась. Ученые пытаются найти пути передачи данного вируса. Лекарства от этого него нет, но к счастью, он хорошо поддается лечению, направленному на снятие основных симптомов, таких как головная боль, температура, боль в мышцах и т.д.

В связи с обнаружением нового вируса, в аэропортах Китая усилены меры по термометрии прибывающих и покидающих страну граждан (особенно жителей г.Ухань), а также проводятся беседы по предупреждению заражения.
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