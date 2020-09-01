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09. 01. 2020

Под Витебском шагающий экскаватор и 16-тонный кран подняли утонувший БелАЗ из воды

Для того, чтобы извлечь самосвал из воды, спасателям потребовалось 5 дней и спецтехника: шагающий экскаватор и 16-тонный кран.

Днем 4 января в карьере «Гралево», который находится недалеко от Витебска, во время разгрузки самосвала БелАЗ произошло ЧП. Из-за обрушения целика скальной породы самосвал съехал в водохранилище. Водитель спецтехники не пострадал.

Извлеченный из воды БелАЗ был передан руководству предприятия, которое создаст специальную комиссию для принятия решения по дальнейшей эксплуатации либо списанию самосвала.

 

Источник: БелТА
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