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09. 01. 2020

Лукашенко проиграл в популярности в российских СМИ Зеленскому, Трампу, Порошенко и Януковичу

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко вошел в первую пятерку медиаперсон 2019 года по количеству упоминаний в средствах массовой информации.

Согласно данным независимого информационного агентства «Интерфакс», создавшего «Систему комплексного анализа новостей», первое место занял президент Украины Владимир Зеленский. На протяжении 2019 года его имя упоминалось в различных СМИ 1 млн 335 тыс. 643 раза.

На втором месте расположился президент США Дональд Трамп – 1 млн 319 тыс. 539 упоминаний с СМИ.

На третьем месте находится Петр Порошенко, бывший президент Украины. Его имя упоминалось в СМИ 764 тыс. 44 раза.

Четвертое место досталось белорусскому президенту Александру Лукашенко. Согласно полученным данным, имя белорусского лидера упоминалось в новостях 311 тыс. 488 раз.

Пятерку лидеров замыкает экс-президент Украины Виктор Янукович – 214 тыс. 541 раз.

 
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