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10. 01. 2020

Дрова для белорусов стали дороже

После того, как вступило в силу постановление Совета Министров № 954 от 31 декабря 2019 года, таксовая стоимость отпускаемой на корню дровяной древесины основных лесных пород и деловой древесины без коры увеличилась.

Так, с 1 января 2020 года оба вида древесины подорожали примерно на 7%. К примеру, цена за 1 плотный куб дровяной древесины таких деревьев как сосна, лиственница, а также ель, яблоня, пихта, груша и белая акация выросла на 1 копейку и составила 13 и 12 копеек соответственно. Дрова из березы стоят 20 копеек (ранее цена была 18 копеек). Цена на дровяную древесину клена, ясеня и дуба составила 21 копейку. Самой дешевой дровяной древесиной можно считать иву древесную, осину, осокорь и серую ольху – 1 плотный куб обойдется белорусам в 6 копеек.

В настоящий момент в нашей стране существует несколько способов обеспечить себя дровами на зимний период. Можно обратиться в лесхоз, Гортоп, к частникам или заняться заготовкой самостоятельно.

Для того, чтобы получить разрешение на самостоятельную заготовку дров, жителям Беларуси нужно написать заявление и прийти с ним в ближайшее лесничество. После получения ордера можно начинать заготовку древесины на корню в специально предназначенных для этого местах. На каждого человека положено 50 кубов древесины.

 
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