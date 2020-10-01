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10. 01. 2020

Власти обещают провести капремонт 400 домов в Минске в 2020 году

Планируется, что в 2020 году власти смогут провести капитальный ремонт, объем которого составит 3,1 % от всего жилфонда. По сравнению с 2019 годом (2,8 %) эта цифра увеличится на 0,3 %.

Главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов заявил, что в 2020 году по плану стоит ввод в эксплуатацию около 1,4 млн кв. м жилья после капитального ремонта, сообщает информационное агентство Минск-Новости. В феврале появятся списки домов, которые нуждаются в капитальном ремонте в этом году.

– Это около 400 многоквартирных домов. Их поадресные списки будут утверждены до 1 февраля 2020 года и размещены на сайтах районных ЖКХ, — заверил Сергей Рубанов.

 
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